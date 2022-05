Ce matin, dimanche 15 mai, Saint-Leu accueillait la 4eme et avant dernière étape du Tour Cycliste de l’Ouest 2022.



C’est une centaine de cyclistes qui se sont lancés ce matin, aux alentours de 8h, pour cette première édition de l’événement sportif.

Après Le Port, Saint-Paul et La Possession, ce sont les rues de Saint-Leu, du centre-ville au quartier de Stella, qu’ont arpentées les coureurs ce matin. Cet après-midi, c’est sur la commune de Trois Bassins que se terminera cette course.



Félicitations aux vainqueurs de cette étape, Christopher Rougier Lagane, ainsi qu’au vainqueur cadet Vincent Lebon, au maillot jaune Thomas Lang, au maillot des jeunes Nicolas Boyer, au maillot rouge des grimpeurs Yannick Assati, au maillot vert Sebastien Elma, et au maillot des vétérans Jean Max Loristan.



Le conseiller municipal Claudio Hodgi, ravi et fier d’accueillir le tour cycliste à Saint-Leu, était sur place ce matin pour féliciter l’ensemble des cyclistes.