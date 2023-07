Tour Auto : "Un travail de fourmi"

La date officielle de lancement du Tour Auto - Rallye de la Réunion se situe traditionnellement un mois avant le départ de la première voiture depuis le podium du Barachois. Alors que les partenaires et l’organisateur présentaient les éléments principaux de ce rendez-vous crucial aux journalistes le 28 Juin, les différentes équipes étaient déjà à l’œuvre sur le terrain pour disposer les premiers éléments.



Afin de permettre aux riverains et usagers d’avoir parfaitement connaissance des dates et heures de fermeture de route, certains membres de l’ASA Réunion fixent les premiers éléments d’informations durant la conférence de presse. Les plans d’installation des panneaux annonciateurs de la course sont conçus plusieurs mois à l’avance et c’est durant cette conférence de presse de présentation que les panneaux de couleur vive sont fixés à chaque intersection de routes utilisées par les traceurs du 54e Tour Auto - Rallye de la Réunion. Deux équipes ASA Réunion sont traditionnellement sur le pont pour cette tâche: l’équipe sécurité de Didier Cody et l’équipe implantation de Jean Fred Mauve toutes deux habituées à interagir. Cette année, la première vague d’installation de ces éléments essentiels était confiée à l’équipe dirigée par Didier Cody afin de se répartir l’installation sur les 9 terrains différents.



Ces équipes particulièrement aguerries à cette tâche essentielle d’information sont parfaitement équipées et connaissent sur le bout des doigts le moindre kilomètre de route utilisée. Au-delà de l’obligation réglementaire d’installation de ces dispositifs, les équipes de l’ASA Réunion choisissent l’efficacité en optant pour une information la plus précise possible en multipliant les affichages aux endroits les plus «passants» sans négliger aucunement les axes moins prioritaires mais toujours utilisés par certains. L’objectif de ces équipes de choc n’est pas seulement de répondre aux exigences légales mais bien d’informer efficacement chaque usager afin que chacun puisse s’organiser selon les dates et heures de fermeture de route.



Parallèlement à cet affichage in situ, les opérations de «boitage» sont planifiées par l’ASA Réunion selon plusieurs principes. Sur certains axes, ce sont les équipes du club diony sien qui vont placer des prospectus d’information dans chaque boîte aux lettres des riverains alors que sur d’autres secteurs, le club qui fête cette année ses 60 ans se repose sur des opérateurs extérieurs (La Poste ou autres prestataires agréés) afin de mailler l’ensemble du territoire concerné.



Pour ces membres essentiels dans l’organisation des épreuves estampillées ASA Réunion, le travail de fourmi est particulièrement colossal en vue du 54e Tour Auto - Rallye de la Réunion. En effet, le tracé parcourt le kilométrage le plus important de la saison et c’est du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest que les équipes disposent les éléments d’information.



Une fois la première vague d’installation effectuée, les équipes repassent régulièrement pour changer les panneaux abimés par les conditions météo et affiner encore le dispositif. Ces panneaux précisent les dates et heures de fermeture de route. Pour ce 54e Tour Auto - Rallye de la Réunion, le club organisateur ASA Réunion utilise plus de 250 panneaux installés à la moindre intersection fut-elle entre une route départementale et le plus modeste chemin vicinal.



Les quantités de prospectus sont encore plus impressionnantes afin de parfaire l’information riverains. Ainsi, ce sont près de 35.000 prospectus qui seront distribués en boîtes aux lettres (22.000 par l’ASA Réunion et plus de 11.000 par la commune de Saint-Joseph). Enfin, un dispositif d’information numérique est mis en place cette année avec un ciblage web des riverains notamment sur le secteur du quartier dionysien de «La Montagne» (concerné par l’ES1 «Trois Bancs - RER» et l’ES2 «La Montagne») le Vendredi 28 Juillet. Ce nouveau modus operandi virtuel a évidemment vocation à s’intensifier au fil du temps afin de s’affranchir du poste impression de prospectus.



Enfin, l’ASA Réunion travaille en étroite collaboration avec les médias traditionnels et la sphère Facebook afin de multiplier les canaux d’informations en direction des riverains et usagers afin de proposer une information la plus précise possible en vue du 54e Tour Auto - Rallye de la Réunion.