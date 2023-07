A la Une .

Tour Auto : Un piéton renversé, la course neutralisée samedi soir

L'ultime spéciale de la deuxième étape du Tour Auto n'a pas été courue dans son entièreté. Un spectateur a été percuté par une voiture de rallye sur la route qui menait au tracé des Colimaçons 2. Une vingtaine de concurrents avaient déjà franchi la ligne d'arrivée. Les autres pilotes se sont vus attribuer des temps forfaitaires et n'ont pas pris part à la course. À noter que la spéciale avait été longuement retardée à cause de spectateurs mal placés. Le Tour Auto devrait reprendre normalement ce dimanche pour la dernière étape.