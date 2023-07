A la Une . Tour Auto : Toutes les routes qui seront fermées de vendredi à dimanche

Les voitures de rallye vont se déplacer tout autour de La Réunion pendant trois jours de compétition. De nombreuses voies de circulation seront interdites d'accès pour l'occasion. Zinfos974 fait le point des fermetures de routes, un point important pour les riverains qui se retrouvent sur les tracés du Tour Auto. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 26 Juillet 2023 à 07:04

La circulation sera interdite sur plusieurs axes routiers de La Réunion entre vendredi et dimanche pour les besoins du 54e Tour Auto. Zinfos974 fait le tour des routes impactées par la compétition automobile de ce week-end.



Les routes fermées ce vendredi 2 juillet



De 13h à 17h30 :

Saint-Denis (RD41, Route de La Montagne) entre la Rue du Pont et le Chemin de la Vigie.



De 18h00 à 22h30 :

Saint-Denis / La Possession (RD41, Route de la Montagne) entre la Maison Forestière n°13 et l'arrêt de bus "Petite chaloupe".



De 19h à minuit :

Saint-Paul, du Carrefour RD4/RD4E au Carrefour RD4/RD6.

Les routes fermées ce samedi 3 juillet



De 8h15 à 13h20

Sainte-Rose (RD57 PR0 à 18+200) entre le Carrefour RN2/RD57 (Rivière de l'Est et le Carrefour RN2/RD57 (Bois Blanc)



De 9h20 à 17h10

Saint-Joseph, la Crête (RD 34, Rue Ronsard PR2+500 à 7+100 et Rue Marion, PR0 et à 9+900) entre le Carrefour RD34 / Rue des Foulards au Carrefour RD34/RN2



De 13h10 à 20h40

Saint-Joseph, les Lianes, entre le Carrefour RD34/Rue des Foulards et le Carrefour RD34/RN2



De 17h50 à 1h40

Saint-Leu, les Colimaçons, Carrefour RD13/Chemin Quatre Sous (Piton Saint-Leu) et Carrefour RD12/RN1 (Echangeur Colimaçons)

Les routes fermées ce dimanche 4 juillet



De 9h15 à 17h10

Trois-Bassins, Montée Panon, entre le Carrefour RD4 Chemin Vilentroy et le Carrefour RD14/RD6 (Route de Trois Bassins).



De 9h55 à 17h50

Saint-Paul, Maison Blanche entre le Carrefour RD4/RD5 (Route de Crève Coeur) et le Carrefour Chemin Summer N°3/RD4 (Collège Maison Blanche)



