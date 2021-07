A la Une . Tour Auto : Thierry Law-Long reprend le large

Alors que Damien Dorseuil avait montré ses intentions lors du premier passage à Notre Dame de La Paix, Thierry Law-Long, leader depuis ce matin, a rappelé que sa Skoda Fabia ne se laisserait pas rattraper aussi facilement. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 16:04

Le duel est bel et bien lancé entre Thierry Law-Long et Damien Dorseuil. Ils ont à tour de rôle fini l'un devant l'autre au fil des spéciales.



Le pilote de la Skoda Fabia a vu Damien Dorseuil lui reprendre 3 secondes lors du premier passage sur le tracé tamponnais. Mais le triple champion de La Réunion en titre ne s'est pas laissé impressionner. Il reprend le temps perdu ce matin au premier passage à Notre Dame de La Paix.



Derrière, Samuel Bellon reste au contact depuis ce matin mais accuse au général près de 50 secondes de retard. La concurrence est rude pour la troisième place avec Sébastien Lafuteur à l'affût, à moins de 10 secondes de l'ancien double vainqueur du Tour Auto.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

