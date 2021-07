A la Une . Tour Auto : Thierry Law-Long reprend la tête dans l'Est

Le pilote de la Skoda Fabia a remporté le scratch de la deuxième spéciale disputée dans le 52e Tour Auto de La Réunion. Il devient le nouveau leader du classement. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 10:35

Les pilotes s'attaquent ce matin à un gros morceau, les spéciales de l'Est et des Hauts. Rendez-vous ce matin entre les champs de canne pour les concurrents du Tour Auto. Ils sont une centaine à défiler ce matin sur la spéciale des Radiers, une épreuve mythique du rallye régional.



Comme attendu, le roi de l'Est est toujours Thierry Law Long qui devance sur les Radiers un autre spécialiste des surfaces sinueuses, Stéphane Saw Caw Frève. Le jeune Damien Dorseuil les suit de près.



Le trio de tête s'échange les places au classement général avec Thierry Law Long en tête avec 3 secondes d'avance sur Damien Dorseuil. Stéphane Sam Caw Frève n'est pas loin à 18 secondes du leader.









