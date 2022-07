A la Une . Tour Auto : Thierry Law-Long hérite de la victoire suite à une pénalité de Damien Dorseuil

Thierry Law-Long, le pilote de la Volskwagen Polo GTI termine en tête du Tour Auto suite à la pénalité de 3 minutes infligée à Damien Dorseuil, ce qui propulse ce dernier à la 3ème place. Loïc Grondin quant à lui est promu à la deuxième place. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 à 14:32

Damien Dorseuil a perdu le Tour Auto sur tapis vert. Le pilote de la Ford Fiesta MKII a dominé de bout en bout la course. Il a pris la première place dès la spéciale inaugurale et a géré son avance pour finir 9 secondes devant Thierry Law-Long.



Mais les commissaires de course lui ont infligé trois minutes de pénalité après avoir constaté que sa voiture pesait 4kg de moins que le minimum autorisé. Damien Dorseuil est donc rétrogradé à la troisième place. Loïc Grondin est de ce fait promu à la deuxième position.



Damien Dorseuil a annoncé son intention de poser une réclamation devant la Fédération Française de Sports Automobiles, à qui reviendra la décision finale.

Une pénalité de poids



La Ford Fiesta MKII a été pesée au début de l'ultime étape ce dimanche matin ainsi que plusieurs autres véhicules en compétition. Sa voiture n'aurait pas respecté le poids minimal obligatoire.



Un rapport a été fourni aux officiels de l'organisation du Tour Auto. Les votes à bulletin secret coulés dans l'urne lors du collège des commissaires de course ont mené à une décision qui a eu pour conséquence de provoquer un coup de tonnerre dans le classement général.



Damien Dorseuil a écopé d'une pénalité de trois minutes qui offre la victoire à Thierry Law-Long sur tapis vert. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet lors du podium officiel du 53e Tour Auto.

Thierry Law-Long s'envole vers le titre



Le "Chinois volant" s'impose pour la deuxième fois d'affilée et pour la troisième fois de sa carrière. Il a en plus obtenu la chance de danser sur le podium avec la princesse du Séga, Clara.



Le quadruple champion de La Réunion en titre se replace aussi à la tête du classement général du Championnat des rallyes de La Réunion. Une place qu'il aurait récupéré avec une deuxième place, mais une victoire au Tour Auto le voit prendre une avance non-négligeable à la mi-saison.



Même s'il a hérité de la victoire, Thierry Law-Long n'a pas démérité tout au long de la course. Il a remporté 6 des 12 scratchs (les 6 autres ont été décrochés par Damien Dorseuil) et il a mis la pression sur la Ford Fiesta jusqu'à la dernière spéciale et a notamment divisé son retard par deux sur l'ultime journée de compétition (de 21 à 9 secondes).



Loïc Grondin au bon endroit



Il avait profité des faux-pas des ténors lors du premier rallye de la saison pour monter sur le podium à La Plaine des Palmistes. Il a terminé 7e du Rallye du Sud Sauvage lorsque les tauliers ont repris leur place au sommet des classements et suite à des soucis techniques.

Mais le pilote de la Hyundai I20 capitalise sur sa régularité avec un podium obtenu notamment grâce à l'abandon du leader du championnat avant le départ et une défaillance électronique pour Stéphane Sam Caw Frève.

Loïc Grondin a su gérer son avance et rester loin des combats autour de lui pour s'assurer une belle troisième place. La rétrogradation de Damien Dorseuil le propulse même à la deuxième position du Tour Auto et lui permet de faire un bond exceptionnel au championnat des rallyes de La Réunion.



SCF trahi par la mécanique



C'était un podium d'anciens vainqueurs au terme de la première étape. Stéphane Sam Caw Frève, couronné à trois reprises, se retrouvait à la troisième place.



Mais un souci électronique lors de la cinquième spéciale (Notre Dame de La Paix) l'a vu dégringoler au classement samedi midi. Le pilote de la Ford Fiesta MKI a repris du poil de la bête mais avait trop de retard pour remonter sur le podium, il termine cinquième.



SCF n'a pas réussi à profiter de la pénalité de Sébastien Lafuteur. Le pilote de la Volskwagen Polo a rencontré un problème mécanique lui aussi avant de rejoindre la spéciale Les Canots et est arrivé en retard sur la ligne de départ. Il est resté régulier sur les 12 spéciales du Tour Auto et s'assure de la quatrième place.











