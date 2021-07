A la Une . Tour Auto : Thierry Law-Long en patron

Le Chinois Volant s’est fait surprendre par le jeune et très rapide Damien Dorseuil lors de la première étape vendredi. Mais le pilote de la Skoda Fabia a rattrapé son retard avec de creuser méthodiquement une avance de 12 secondes avant la dernière journée de compétition dimanche. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 21:33

Thierry Law-Long a pris un avantage important sur son premier concurrent, Damien Dorseuil. Le pilote de la Skoda Fabia a signé 3 des 6 scratchs de la deuxième étape. Il termine donc la 2e des 3 étapes avec 12 secondes d’avance.

Le triple champion de La Réunion en titre a donné le ton dès la première spéciale de la journée et dans le même temps a remonté un déficit de 6 secondes pour infliger en plus 3 secondes à son concurrent direct.

Le bras de fer a été lancé sur une bonne partie de la journée. Damien Dorseuil, qui se plaignait d’une voiture trop basse pour prendre les radiers à plus haute vitesse, une perte de temps importante notamment dans la première spéciale de la journée à Sainte-Rose, nommée “Les Radiers”.

Le pilote de Ford Fiesta a répondu à son concurrent avec un scratch sur le premier passage à Notre Dame de La Paix sur la Plaine des Cafres. Les deux prétendants au titre se rendent coup pour coup et semblent seuls sur leur planète, notamment après la sortie de route de Stéphane Sam Caw Frève.

Mais Samuel Bellon se sent pousser des ailes après avoir récupéré la troisième place du malheureux pilote de la Ford Fiesta. Il signe le scratch du premier passage des Canots à L’Etang-Salé.

Mais une fois la nuit tombée, le “Chinois Volant” prend le large et remporte les 2 spéciales de la soirée : Les Canots 2 et Lon Mon Poy à Saint-Leu. Il prend 12 secondes d’avance sur Damien Dorseuil qui aura fort à faire ce dimanche pour tenter de rattraper ce retard.

Les autres pilotes



Samuel Bellon a une avance confortable sur Sébastien Lafuteur qui lui aussi semble pour l’instant à l’abri de Farouck Moullan. L’invité métropolitain du plateau, Stéphane Lefebvre se classe à la 6e place du général, mais en tête de sa catégorie.



Et dans les autres classements : Florent Pausé mène la danse chez les R4, Loïc Grondin est en tête des F2, Gilles Dijoux est le leader du groupe N3, Maxime Joseph est le premier des GT.





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité