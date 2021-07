A la Une . Tour Auto : Reconnaissances et prise de notes...

​C’est ce week-end que les équipages effectueront leurs premières sessions de reconnaissance en vue du 52ème Tour Auto – Rallye de La Réunion – NTR – BMW – Région Réunion. Pilotes et copilotes vont donc dérouler la transcription des tracés des épreuves spéciales dans des cahiers de note que le navigateur lira à son pilote lors de la course du 23 au 25 Juillet. Ces sessions sont particulièrement encadrées et les équipages engagés doivent se soumettre à des règles extrêmement précises. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 17 Juillet 2021 à 14:43

Ces reconnaissances se font à bord de voitures strictement de série avec le seul équipage à bord sauf dérogation accordée par l’organisateur ASAR. Il ne s’agit aucunement d’épreuve de vitesse et les équipages doivent se conformer strictement aux règles de circulation applicables sur route ouverte. Ce week-end notamment, les tracés qui seront fermés lors de la course sont totalement ouvertes à la circulation et les piétons, cyclistes, motards, passants, enfants et tout usager disposent de l’usage de cet espace commun.



Pour faciliter la vie sportive des équipages, l’architecte du Tour Jean Roland Gaud a pris soin de programmer des spéciales connues de tout pratiquant de rallye et les carnets de note des années passées seront de retour. Il s’agira donc avant tout de valider les prises de notes des années antérieures.

Une seule spéciale est présentée en variante cette année, il s’agit de la première partie de Lon Mon Poy qui sera disputée Samedi 24 Juillet pour boucler la deuxième étape. Alors que le tracé 2020 démarrait par une descente, l’édition 2021 propose un départ du côté de 4 sous et commence donc par un plateau.



Du fait du couvre feu préfectoral, l’organisateur rappelle les heures de reconnaissances de ce week-end: aujourd’hui Samedi de 14h à 22h et Dimanche de 14h à 20h. Des officiels du rallye et nombre de bénévoles seront postés sur les tracés retenus et certains d’entre eux évolueront au long du parcours pour s’assurer du respect des règles de circulation routière. En complément, Mairies, Gendarmerie et Police Nationale sont en lien étroit avec les organisateurs depuis l’annonce du parcours et remontent toute information concernant le mésusage et les abus éventuels de certains engagés. Si d’aventure un équipage engagé venait à être verbalisé ou pointé du doigt par les autorités, le Collège des Commissaires serait prévenu et prendrait toute décision sportive avant le Départ selon la réglementation (jusqu’à l’exclusion du meeting).

Cette année, la Direction de Course a précisé son intransigeance sur ce sujet tant l’avenir de la discipline en dépend. Qu’on se le dise, il n’y aura pas de simple avertissement et les peines les plus sévères et lourdes seront systématiquement appliquées.

Le nombre de passage en reconnaissances est limité à trois passages en tout durant les quatre sessions de reconnaissances (ce week-end puis Mardi et Mercredi).



Les reconnaissances consistent à transcrire le tracé en chiffre indiquant l’angle du virage et la vitesse de passage estimée ainsi que des indications annexes concernant la trajectoire précise à adopter et notamment les possibilités éventuelles de couper la trajectoire («corde» NDLR). Le profil est précisé, ainsi une bosse en aveugle se note «ciel». Les distances séparant deux caractéristiques sont également indiquées. Le rythme est indiqué par une mention type «absolu» et les enchaînements par une précision «sur» ou «pour». Chaque équipage dispose de sa propre technique et de ses propres codes. Des notes pour un pilote donné ne seront pas forcément applicables et compréhensibles immédiatement pour un autre.

Les participants au «régularité» n’effectuent qu’un seul passage de reconnaissances.