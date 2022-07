Tour Auto : Meddy Gerville retrouve la compétition après son crash

Meddy Gerville est de nouveau prêt à prendre part à un rallye. Le chanteur et pilote a été victime d'une violente sortie de route durant le Rallye de la Plaine des Palmistes. Le compétiteur avait perdu le contrôle de son Alpine sur la quatrième spéciale de la première épreuve du championnat de La Réunion des rallyes de 2022. Meddy Gerville a été gravement blessé et a souffert d'une vertèbre cassée . Il a dû subir une opération et a dû réaliser plusieurs mois de rééducation pour être à nouveau en capacité de reprendre la compétition.Une nouvelle Alpine R-GT est arrivée et pourra rugir sur les routes du Tour Auto de La Réunion à la fin du mois de juillet.