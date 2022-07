Tour Auto : Les petites cylindrées en force

Certes, les bolides les plus puissants bénéficient d’une «prime» à l’intérêt de nombreux spectateurs. Néanmoins, les «petites cylindrées» sont parfois et même souvent autant spectaculaires que les gros bolides. Pour pouvoir s’exprimer et prendre du plaisir, la majorité des concurrents engagés a besoin de spéciales roulantes qui ne privilégient pas forcément la puissance pure.



Fort de ce constat, l’ASA Réunion a opté pour une épreuve globalement orientée dans le sens descendant. Sur un île comportant énormément de vertical, l’architecte du tracé, Jean Roland Gauda privilégié les spéciales orientées vers les bas. Ainsi, hormis la célébrissime spéciale de Montée Panon en guise de «money time», l’intégralité du tracé de ce 53° Tour Auto Rallye de la Réunion permettra aux«gros numéros» de tirer la quintessence de leur monture. Les dénivelés sont importants sur ce tracé et même les voitures les moins puissantes pourront exploiter chaque cheval de leur cavalerie. Dès l’entame de rallye, la spéciale de Bois de Nèfles/Canots présente un profil attractif: départ à 536m d’altitude, point culminant à 964m avant l’arrivée à 504m d’altitude. La spéciale dominicale du Cap - 4 sous présente le même profil montant en première partie avant un plateau puis une descente franche avec un départ à122m d’altitude pour rejoindre un plateau rapide sur la ligne des 400m (point culminant à 418m) avant la descente vers l’arrivée à 223m.



Les autres tracés sont avant tout des faux plat comme Vue Belle (ES2) réputée particulièrement rapide qui démarre à 497m, suit la ligne des 500m pendant l’immense majorité du tracé pour terminer à 662m à l’arrivée. La spéciale à disputer deux fois Samedi soir (Lon Mon Poy ES7 &8) présente le même profil global bien que terminant par la descente des colimaçons.Départ à 374 m pour un tracé serpentant sur la cote des 450m pour un point culminant à 540m et une arrivée à 265m d’altitude. Canots (Samedi30Juillet ES3 & 5) est dans la même configuration générale avec un départ à 470m, un point culminant à 588m et une arrivée à 418m.



Le point d’orgue pour les petites cylindrées reste bien évidemment la spéciale de Notre-Dame de laPaix programmée lors de la deuxième étape Samedi 30 Juillet avec un départ à 1540 m pour un point culminant à 1743m avant un toboggan vertigineux qui ramène les concurrents à l’arrivée à 596m.



Les sept terrains de jeux des concurrents du 53° Tour Auto Rallye de la Réunion exploitent au mieux les dénivelés typiques de l’île de la Réunion qui font sa renommée en gardant à l’esprit de tracer une épreuve permettant à tous de pouvoir éprouver des sensations de plaisir intense...comme notre île.