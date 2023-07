Tour Auto : Les frères Olivar apportent un vent de fraîcheur

Très dynamiques depuis le début de saison pour leur première participation en rallye, les frères Yoann et Jean-Christophe Olivar font preuve d’initiatives encore jamais vues dans le rallye Péi et entendent bien confirmer lors du 54ème Tour Auto qui se tiendra du 28 au 30 juillet prochain.



Un début de saison qui témoigne de leurs ambitions



Ils ne passent pas inaperçus que ce soit sur le parc d’assistance ou sur les spéciales avec leurs livrées similaires aux couleurs de la Réunion. En effet pour leur première saison dans le monde du rallye, ces deux passionnés de vitesse qui ont fait leurs armes dans l’univers de la moto en piste veulent se donner les moyens d’aller vite comme en témoigne Yoann Olivar au volant de sa Clio Rally4 copilotée par Nicolas Chan-Yu-Hon : "Nous sommes des débutants assumés et c’est un sport que l’on découvre mais on ne cache pas nos ambitions de jouer dans la cour des grands dans quelques saisons et nous allons nous donner les moyens d’y arriver, c’est une certitude".



Pour ce faire, les deux frères qui codirigent une entreprise de courtage en assurances à La Réunion peuvent compter sur les conseils d’un « coach » d’exception en la personne de Samuel Bellon, multiple vainqueur du Tour Auto et dont la fille assiste Jean-Christophe Olivar au volant de sa Clio Rally5. Après deux rallyes qui leur ont permis de se rôder, Yoann et Jean-Christophe auront à coeur de réaliser une belle performance pour leur premier Tour Auto qui arrive à grands pas.



Faire bouger les lignes dans le Rallye



Réaliser des bons chronos reste l’objectif numéro 1 mais pas le seul du Team Sport+, association multisports dans laquelle opèrent les deux frères. En effet, conscients de la nécessité de médiatiser cette discipline très coûteuse pour intéresser des partenaires, l’équipe vient de dévoiler un reportage en immersion au format inédit. Diffusé sur Youtube, celui-ci propose de suivre leur aventure mais aussi de mieux découvrir le rallye à travers des interviews, des témoignages et des portraits qui auront lieu toute la saison :

"On a eu de très bons retours suite à la diffusion de l’épisode disponible sur notre chaîne Youtube. On prévoit de sortir des nouveaux épisodes après chaque rallye et de montrer au public les coulisses de ce sport grâce à des témoignages de l’assistance, de nos proches, du public mais aussi de nos concurrents et camarades ! Le but c’est d’avancer tous ensemble et de réussir à attirer des personnes qui ne connaissent pas ce sport afin de partager avec eux notre passion !" complète Yoann Olivar.



Une ambition qui dépasse donc le cadre sportif pour les deux frères qui apportent en tout cas un renouveau sur le circuit Péi.