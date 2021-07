A la Une . Tour Auto : Les forces en présence (1/2)

La liste des engagés a été publiée en fin de semaine passée et bien que tous attendent impatiemment la liste des admis au départ (Vendredi 23 Juillet vers 15h30), de premières projections peuvent se faire. Pour cette première série, nous nous intéresserons aux groupes N et F2000 avec un point sur le challenge promo a moins d’une semaine du 52ème Tour Auto – Rallye de La Réunion – NTR – BMW – Région Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 19 Juillet 2021 à 10:17

Groupe F2000:

Avec 28 engagés dans les trois classes de cylindrée, la liste a plutôt fière allure. 5 marques sont présentes dans cette série avec pas moins de 20 Peugeot, 5 Citroën ainsi qu’une Honda, une BMW et une Rover. Les prétendants à la victoire finale dans ce groupe pourraient bien créer la surprise également au classement scratch tant certains de ces véihicules sont aboutis et performants.

La «voiture présidentielle» du couple Mamisoa et Muriel Rajoel fait évidemment figure de prétendante logique. La Honda Civic engagée dans la classe 14 est une sérieuse concurrente et bénéficie d’un ensemble châssis/groupe motopropulseur efficace. L’ancien Champion de la Réunion Malik Unia sera quant à lui aligné avec sa vénérable BMW et sera navigué une fois encore par son fils Danyal en possédant le potentiel de se battre aux avant postes de la série. Néanmoins, le F2000 ne se résumra pas à un duel entre ces deux ex Champion de la Réunion.

Les outsiders de luxe sont légion avec certaines auto particulièrement abouties et des équipages qui ont les dents qui rayent le sol tant ils sont affamés de victoires après un an d’interruption. Certaines grosses bêtes malgré un régime sportif de plusieurs mois ont profité de l’intervalle pour prendre de l’embonpoint les ailes bodybuildées ont fait leur apparition sur certains véhicules. Attention toutefois, en cas de dégradation météo subite, les voies étroites pourraient bien largement compenser leur déficit d’appuis et tirer leur épingle du jeu. Nous ne jouerons pas au jeu des pronostics et vous laissons le soin de d’envahir les réseaux sociaux de vos estimations de potentiels clients.



Groupe N:

Ils sont 18 à avoir fait acte d’engagement dans cette série qui se répartissent dans 47 classes de cylindrée. Les grosses bêtes 4RM font évidemment figure de logiques clients sur le papier mais un des trouble fête les plus connus à la Réunion évoluant en Renault Clio N3 (Gilles Dijoux/ Vincent Payet) défendra de nouveau sa fabuleuse collection de trophées et autres lauriers collectionnés depuis nombre d’années.

A l’instar d’un Philippe Maitre qui était un empêcheur de gagner tranquille pour les grosses japonaises, Gilles et son binôme Vincent font indéniablement partie des favoris pour la victoire du Groupe N.

A leur image, les autres clients habituels des podium du groupe N et de la classe 3 seront à surveiller en permanence tant le parcours tracé par Jean Roland Gaud permet aux «petites» de pouvoir s’exprimer pleinement durant la majeure partie des presque 150km face au chrono.



Challenge Promo:

Est-il encore nécessaire de préciser que le règlement du Challenge Promo se fait encore attendre? Néanmoins, plus de 10% du plateau s’est engagé avec des voitures équipées de pneus «de série» avec 11 concurrents recensés. Ici également les prétendants sont multiples et répartis dans plusieurs groupes et classes de cylindrée. En cas de dégradation météo rapide, ils pourraient bien gratter plusieurs places au scratch...