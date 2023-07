A la Une . Tour Auto : Le jeune Réhane Gany devance les ténors

Le pilote de la Citroën C3 qui n’en est qu’à sa deuxième participation termine la première journée du 54e Tour Auto en tête devant les grands noms du rallye de La Réunion. Réhane Gany qui enchaîne les bons résultats en métropole est venu en découdre sur l’île. Il prend une véritable avance sur Thierry Law-Long, Damien Dorseuil et Stéphane Sam-Caw-Frève. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 28 Juillet 2023 à 22:24

Le jeune Réhane Gany mène la danse sur le 54e Tour Auto. Le pilote qui est passé de Peugeot à Citroën est actuellement en tête au terme de la première étape de la compétition.



Âgé de seulement 22 ans, Rehane Gany n’en est qu’à sa cinquième saison en rallye et qu’à sa deuxième participation au Tour Auto. Et pourtant, le pilote de la Citroën C3 a pris un avantage important sur les autres concurrents comme les doubles vainqueurs du Tour Auto, Thierry Law-Long et Damien Dorseuil ou encore Stéphane Sam-Caw-Frève, triple vainqueur du Tour Auto.



Un sans-faute de Rehane Gany



Le pilote de la Citroën C3 n’a laissé que des miettes à ses adversaires avec trois temps scratchs réalisés sur les trois spéciales. Rehane Gany a plus de 4 secondes du quintuple champion de La Réunion en titre, Thierry Law-Long. Il devance Damien Dorseuil de près de 15 secondes et Stéphane Sam-Caw-Frève de plus de trente secondes.



La hiérarchie est donc déjà dessinée au terme de la première étape du Tour Auto. Rehane Gany et Thierry Law-Long sont tous les deux à la limite et se challengent fortement. Les deux pilotes sur Ford Fiesta sont quelque peu en retrait pour l’instant.



La journée de samedi déterminante



Les pilotes vont s’affronter sur cinq spéciales très différentes les unes des autres entre Sainte-Rose, Saint-Joseph et Saint-Leu ce samedi. Il faudra donc être très précis sur les tracés techniques du matin mais aussi très courageux sur les routes plus rapides en fin de journée.





