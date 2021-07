A la Une . Tour Auto : Law-Long et Dorseuil dans un mouchoir de poche

Thierry Law-Long a pris l'avantage sur le dernier vainqueur du Tour Auto mais Damien Dorseuil n'a pas dit son dernier mot. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 17:41

Samuel Bellon signe son premier scratch du 52e Tour Auto de La Réunion. Les leaders ne se lâchent pas d'une semelle, 2 petits dixièmes de seconde les séparent sur la spéciale des Canots 1.



Le Tour Auto est rapidement entré dans le vif du sujet pour cette deuxième journée de compétition.



Thierry Law-Long a pris l'avantage sur le dernier vainqueur du Tour Auto mais Damien Dorseuil n'a pas dit son dernier mot. Ils se partagent 2 victoires chacun sur les premiers tracés de la course.



Mais le Tour Auto a cet après-midi quitté les Hauts de l'île pour le Sud. Et à L'Etang-Salé, c'est Samuel Bellon qui a fait parler sa vitesse sur une spéciale plus rapide à bord de sa surpuissante Volkswagen Polo.



Un deuxième passage est prévu aux Canots ce soir avant une spéciale dans les Hauts de Saint-Leu (Lon Mon Poy) pour terminer cette 2e étape.



