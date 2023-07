La grande Une Tour Auto : La masterclass de Réhane Gany

Après un départ tonitruant lors de la première journée du Tour Auto, le jeune Réhane Gany était attendu au tournant ce samedi sur des tracés censés être favorables aux vieux briscards du rallye à La Réunion. Mais le pilote, expérimenté au niveau national, a fait parler tout son talent mais aussi de sa technique de travail qui lui a permis de prendre plus de 10 secondes d’avance sur le quintuple champion de La Réunion, Thierry Law-Long. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 29 Juillet 2023 à 22:31

Réhane Gany a procédé de façon très méthodique ce samedi pour accroître sa domination sur le 54e Tour Auto de La Réunion. Le pilote de 21 ans parti tôt en métropole pour faire ses armes ne connaît pas les tracés réunionnais par cœur comme ses concurrents. Mais il a su tirer le meilleur de sa Citroën C3 grâce à une approche très méticuleuse des épreuves de la journée.



Sauter plus haut



Réhane Gany a commencé la journée très fort avec un scratch sur la spéciale des Radiers (ES3), un classique de l’univers du rallye à La Réunion. Dans le jardin de Stéphane Sam-Caw-Frève et face aux habitués des avants-postes que sont Thierry Law-Long et Damien Dorseuil, le jeune pilote n’a pas tremblé, loin de là.



C’est un nouveau scratch pour Réhane Gany sur les Radiers qui a sauté plus haut et plus loin que tout le monde. Il claque deux secondes au Chinois Volant et quatre au Chevalier Bleu. Le Dionysien a ainsi commencé la journée de la meilleure des manières.



Apprendre à la vitesse Grand V



Le paddock s’est ensuite rendu dans le Sud Sauvage pour des tracés poncés d’année en année par les vieux briscards. C’est là que se trouvait le vrai challenge pour le jeune Réhane Gany qui n’a que peu connu la compétition à La Réunion.



Le pilote de la Citroën C3 a profité des doubles passages sur les spéciales de la Crète et des Lianes à Saint-Joseph. Lorsque les bolides sont passés pour la première fois sur la Crète, Thierry Law-Long a réalisé son premier scratch du Tour Auto avec 1,26 seconde d’avance sur Damien Dorseuil et 2,31 secondes sur Réhane Gany.



Mais quand le paddock a dévalé le même tracé quelques heures plus tard, le jeune pilote a franchi la ligne d’arrivée avec 3,66 secondes d’avance sur le quintuple champion de La Réunion. C’est 10 secondes de gagné par la Citroën C3. Réhane Gany a utilisé le premier passage pour prendre ses marques et a étudié le parcours pour voir où il pouvait améliorer sa performance. Un travail méthodique qui a payé deux fois ce samedi !



Réhane Gany a réitéré le même exploit du côté de la spéciale des Lianes avec un deuxième passage 11 secondes plus rapide que le premier. Thierry Law-Long lui avait collé 8 secondes lors des Lianes 1 mais a perdu presque autant de temps pour les Lianes 2.



La nuit ne lui fait pas peur



Il ne restait que deux épreuves spéciales ce samedi à Saint-Leu. Aux Colimaçons, Réhane Gany a prouvé qu’il n’était pas à court de talent après une journée éprouvante. Il a continué à conduire avec beaucoup d’intensité même dans la nuit noire. Et c’est 7 secondes infligées à Thierry Law-Long dès la première tentative puis 3,60 secondes.



Après deux jours de course, Réhane Gany a plus de 20 secondes d’avance sur son premier concurrent au Tour Auto. Et même si le pilote de la Citroën C3 a tué le suspens ce samedi, il a aussi livré une véritable masterclass qui restera dans les annales du Tour Auto si aucun pépin ne vient troubler la fête dimanche.





