A la Une ... Tour Auto : Julie et Naïma se jettent dans le grand bain

L'équipage 100% féminin composé de Naïma Techer et Julie Payet sera au départ du 53e Tour Auto de La Réunion. L'organisation fait un focus sur les compétitrices à quelques jours du départ, voici le communiqué complet : Par NP - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 08:43

Historiquement, le Tour Auto a très souvent été l’occasion pour de nombreux pilotes et copilotes d’effectuer leurs premiers tours de roue en compétition. Le 53e Tour Auto - Rallye de la Réunion ne fera pas exception à cette tradition avec plusieurs primo licenciés. Ainsi l’épreuve du 29 au 31 Juillet verra l’apparition sur les listes d’engagés de plusieurs rookies (débutants).

Naïma Techer avait débuté sa carrière en rallye au poste de copilote lors de l’édition 2021 aux côtés de Morgane Cadet. Cette année, Naïma sera la plus expérimentée dans l’habitacle bien qu’âgée de seulement 17 ans. Elle accueille au poste de pilote une débutante: Julie Payet Calton et Naïma formeront donc un nouvel équipage 100% féminin. "Depuis que je suis toute petite, on avait l’habitude d’aller voir les Rallyes et notamment le Tour Auto avec Papa. Cela faisait un moment que je souhaitais rouler à mon tour et c’est

par le biais de Tonton Macoute que je peux m’aligner au départ. Le Tour Auto c’est vraiment la plus grosse épreuve de la saison et démarrer par ce rallye est vraiment une chance."



Comme tous les équipages, Julie et Naïma sont encore en phase de bouclage de budget mais Julie (24 ans) ne cache pas son impatience : "J’ai vraiment hâte d’y être. Vous vous rendez compte: être au volant d’une voiture de rallye sur les mêmes routes que les champions, dans les mêmes conditions, c’est un rêve de petite fille qui se réalise."





Le 53e Tour Auto - Rallye de la Réunion reste un marche pied essentiel pour nombre d’équipages. Alors que certains se battent pour la victoire, nombreux sont ceux qui souhaitent avant tout découvrir les us et coutumes du rallye et surtout aller au bout des près de 150km d’épreuves de vitesse.



Epreuve emblématique du sport automobile local le Tour Auto - Rallye de la Réunion permet aux débutants de se familiariser avec les procédures très réglementées liées à la pratique de ce sport. Epreuve du Championnat de France deuxième division, la troisième manche du championnat de la Réunion tient son rang avec des officiels exigeants qui appliquent à la lettre la réglementation.

Nombreux sont les équipages à ne pas disputer l’intégralité du championnat de la Réunion des Rallyes mais mettent un point d’honneur à disputer cette épreuve à nulle autre pareille.



Le Tour Auto est également l’occasion d’accueillir sur nos spéciales nombre de pilotes extérieurs malgré le positionnement du Tour Auto en plein hiver austral. Jean Pierre Nicolas, Jean Pierre Beltoise, Jean Ragnotti, Alain Oreille, Gilles Panizzi, Didier Auriol (Champion du Monde 1994), Sébastien Loeb (nonuple Champion du Monde) notamment sont tous venus disputer le mythique Tour Auto.