Tour Auto : "Je ne suis pas un magouilleur", déclare Thierry Law-Long

Le vainqueur du Tour Auto s'est livré sans détour dans une interview diffusée mercredi soir sur Break Sport TV. Thierry Law-Long est revenu sur sa victoire obtenue sur tapis vert et déplore les critiques à son encontre après la pénalité de Damien Dorseuil. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 18 Août 2022 à 07:03

Thierry Law-Long était l’invité de l’émission R-Sport animée par Ti-Dash sur Break Sport TV ce mercredi soir. Le quadruple champion de La Réunion des rallyes et triple vainqueur en titre du Tour Auto est revenu sur la dernière édition de l’épreuve reine du sport automobile sur l’île.

Victoire par pénalité



Damien Dorseuil a franchi la ligne d’arrivée en premier, devant Thierry Law-Long. Mais le pilote de la Ford Fiesta MKII reçoit une pénalité de trois minutes au terme de la compétition pour ne pas avoir respecté le poids minimum requis. Il est rétrogradé à la troisième place, derrière “Le Chinois volant” et Loïc Grondin.



Le jeune pilote conteste la décision du collège des commissaires. Il demande notamment d’obtenir les papiers de vérification des réglages de la balance utilisée. Damien Dorseuil a aussi porté réclamation à la Fédération française du sport automobile.



Thierry Law-Long victime de la situation



Le vainqueur du Tour Auto souhaite répondre aux polémiques et notamment aux critiques qui lui sont adressées. “La sienne (celle de Damien Dorseuil, ndlr) a été pesée, la mienne a été pesée, Loïc Grondin (2e du Tour Auto, ndlr) et j’ai cru entendre que les trois premiers F2000 ont été pesés. Pour moi, c’est quasi-normal et c’est quasi-banal”, assure-t-il sur Break Sport TV.



Il déplore les commentaires et les publications sur les réseaux sociaux qui mettent en doute la légitimité de sa victoire : “Je suis un peu victime de ce qu’il s’est passé. Moi, on m’a contrôlé, j’étais ok. On m’a recontrôlé après la victoire, c’était ok.”



Le leader du championnat de La Réunion des rallyes affirme : “Je n’ai jamais magouillé pour gagner le Tour Auto. Pour magouiller, il faut arroser les 4 commissaires techniques, les 3 membres du collège des commissaires et sûrement la présidence de l’ASA.”



Thierry Law-Long regrette les critiques



“Les gens qui me connaissent en ont marre que l’autre camp soit une victime”, explique Thierry Law-Long. Il affirme : “Je n’ai pas fait de réclamations, je n’ai pas demandé à ce que sa voiture sa pesée”. Il précise que les compétiteurs peuvent déposer des recours tout au long du rallye.

Le quadruple champion de La Réunion déplore avoir été la cible de rumeurs et d’avoir été souvent contrôlé, peut-être suite à des recours d’autres pilotes : “On a dit que ma Skoda n’était pas aux normes, qu’elle avait un moteur de 600 chevaux, qu’elle ne respectait pas le poids !” Il s’exclame : “Combien de fois j’ai été pesé l’année dernière !”



“Le Chinois volant” explique faire face à des commentaires négatifs : “Quand on est premier, il faut avoir les épaules larges parce qu’on est tout le temps critiqué.” Il rappelle : “On est une petite équipe privée de mécanos amateurs.”



Le pilote de la Volskwagen Polo R assure n’avoir aucune animosité envers Damien Dorseuil contre qui il se bat depuis plusieurs années, sur tous les rallyes : “Damien et moi, on se retrouve dans un truc où on nous positionne comme des adversaires, mais on ne l’est pas forcément. Nous, on fait un rallye. On voit des centaines de personnes qui crient pour le rallye. Le rallye, c’est aussi se détendre. Rentrer dans une polémique, c’est pas forcément le but.”



L'interview croisée de Thierry Law-Long et Guillaume Séry est à retrouver sur la page Facebook de Break Sport TV.





