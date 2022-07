A la Une . Tour Auto : Duel d'anciens vainqueurs

Trois pilotes victorieux sur le Tour Auto trustent les trois premières places de l'épreuve au terme de la première étape. 4 spéciales sont à disputer ce samedi, dans le Sud-Ouest et à La Plaine des Palmistes. Par Baradi Siva - Publié le Samedi 30 Juillet 2022 à 07:58





Damien Dorseuil a rapidement montré qu'il était toujours en forme après sa victoire sur le Rallye National du Sud Sauvage. Il prend la tête avec une avance de près de 15 secondes sur le champion de La Réunion en titre et dernier vainqueur du Tour Auto, Thierry Law-Long. Stéphane Sam-Caw-Frère, qui lui aussi est déjà monté sur la plus haute marche du podium du Tour Auto par le passé, se trouve à la troisième place à 20 secondes du leader.



Loïc Grondin qui avec Olivier Bardeur avait créé la surprise au début du championnat, reste pour l'instant au contact avec 23 secondes de retard. Sébastien Lafuteur complète le Top 5.



Le jeune Réunionnais engagé dans des courses en métropole, Réhane Gany, est à plus d'une minute du leader, il se trouve à la sixième place.



Meddy Gerville est lui de retour sur les routes après son crash impressionnant lors de l'épreuve inaugurale du Championnat des rallyes de La Réunion. Il se classe 15ème avec sa nouvelle Alpine.



Suivez le Tour Auto de La Réunion en direct Le leader du championnat de La Réunion n'a pas pu prendre le départ du 53ème Tour Auto. Olivier Bardeur a donc laissé s'envoler les autres pointures de la catégorie R5 se battre pour la victoire.





