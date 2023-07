La grande Une Tour Auto : Difficultés de circulation à prévoir sur Saint-Denis

Le Tour Auto de La Réunion revient à Saint-Denis pour deux épreuves ce vendredi. Plusieurs routes seront fermées côté Ouest de Saint-Denis et au niveau de La Montagne. La centaine de concurrents seront aussi stationnés au Barachois en fin de matinée et dans la soirée, ce qui devrait momentanément provoquer des ralentissements. La mairie de Saint-Denis appelle les résidents et pouakés à être "patients". Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 à 20:02





La centaine de bolides devront se présenter dans la matinée du côté de la gare routière pour les vérifications techniques puis au niveau de la Place Sarda Garriga au Barachois pour le passage sur le podium de départ. Les voitures engagées dans la compétition vont donc défiler sur le littoral de Saint-Denis pour se rendre à chaque point de ralliement, ce qui causera inévitablement des ralentissements.



La Montagne prise d'assaut



Les rampes de La Montagne seront donc fermées de 12h à 17h30. Mais les bolides feront ensuite un arrêt au niveau de Ruisseau Blanc avant une nouvelle épreuve dans la soirée sur une partie de la RD41, plus proche de La Possession. La circulation sera alors coupée de la Maison Forestière n°13 à l'arrêt de bus "Petite Chaloupe" entre 18h et 22h30.



Ainsi, l'organisation du Tour Auto n'isolera jamais entièrement La Montagne. Mais pour les résidents qui n'auront pas pu retarder ou avancer leurs déplacements, la contrainte sera importante avec un détour de plusieurs kilomètres à faire. Des habitants du quartier se plaignent déjà depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux.



Des difficultés de circulation sur le Barachois



Le paddock du Tour Auto est composé d'une centaine de voiture et Saint-Denis a été choisi comme podium de départ et d'arrivée. Lorsque la caravane sera au complet au début (vendredi midi) comme à la fin du rallye (dimanche après-midi), le défilé de plusieurs dizaines de bolides va inévitablement provoquer des ralentissements comme cela a déjà été le cas lors de la cérémonie finale sur le chef-lieu à la gare routière il y a deux ans ou sur le barachois l'année dernière. La danse du vainqueur, Thierry Law-Long, avec la chanteuse Clara Roland, avait même du être écourtée pour faire avancer plus rapidement le protocole et libérer les voies de circulation.



Communiqué de la Ville de Saint-Denis



La Ville de Saint-Denis est fière d'accueillir le prestigieux 54ème Rallye de La Réunion, un événement automobile qui se déroulera du vendredi 28 Juillet au dimanche 30 Juillet. La municipalité confirme que la circulation sera interdite de 12h à 17h30 sur le RD 41 – route de la montagne, et la bretelle d’accès au RD41 par le boulevard Jean Jaurès pendant cette épreuve. La Ville invite les résidents et les visiteurs à faire preuve de patience et à prendre leur précaution pendant l’étape du rallye.



