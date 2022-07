A la Une . Tour Auto : Thierry Law-Long hérite de la victoire suite à une pénalité de Damien Dorseuil

Le pilote de la Ford Fiesta MKII termine en tête du Tour Auto. Mais Damien Dorseuil a été pénalisé de 3 minutes. Thierry Law-Long hérite de la victoire. Loïc Grondin est promu à la deuxième place. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 31 Juillet 2022 à 14:32

Damien Dorseuil a perdu le Tour Auto sur tapis vert. Le pilote de la Ford Fiesta MKII a dominé de bout en bout la course. Il a pris la première place dès la spéciale inaugurale et a géré son avance pour finir 9 secondes devant Thierry Law-Long.



Mais les commissaires de course lui ont infligé trois minutes de pénalité pour ne pas avoir respecté les règles de course. Damien Dorseuil est donc rétrogradé à la troisième place. Loïc Grondin est de ce fait promu à la deuxième position.











