A la Une . Tour Auto : Damien Dorseuil dévoile sa Ford Fiesta MKII

Le dernier vainqueur du Tour Auto a présenté à la presse le bolide avec lequel il tentera de s’imposer à nouveau sur le rallye le plus populaire de La Réunion. Par Régis Labrousse et Baradi Siva - Publié le Lundi 19 Juillet 2021 à 19:14

Damien Dorseuil et Kévin De Berge se préparent au 52e Tour Auto de La Réunion. Le vainqueur en titre de l’épreuve reine du sport automobile à La Réunion est à la conquête d’une nouvelle victoire.

Et il se donne tous les moyens de ses ambitions avec une Ford Fiesta MKII surpuissante qu’il conduira sur les routes de La Réunion ce week-end.



Une préparation interrompue, un challenge en course

"J'ai eu la Dengue pendant 10 jours, maintenant, il faut aller de l'avant. On a fait des essais, j'ai bien réagi physiquement, il reste quelques jours pour affiner la préparation. On va faire encore des reconnaissances", précise le pilote.



Damien Dorseuil a détaillé la puissance de son véhicule : Une Ford Fiesta MKII, 4 roues motrices qui déploie 300 chevaux. Mais le pilote s'attend tout de même à faire face à une compétition féroce : "On est 10 dans cette catégorie, donc il y aura de la bagarre !", lance-t-il.