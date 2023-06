La grande Une Tour Auto 2023 : Le rendez-vous des spéciales mythiques

Le parcours du 54e Tour Auto de La Réunion a été dévoilé. Les organisateurs ont prévu de faire passer les bolides sur des tracés iconiques du rallye à La Réunion pour les 60 ans de l'épreuve reine du sport automobile dans l'île. Michèle Mouton sera l'invitée de l'ASA Réunion. L'ancienne pilote professionnelle est aujourd'hui la spécialiste de la sécurité sur les rallyes du championnat du monde. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 28 Juin 2023 à 15:19



Le championnat de La Réunion des rallyes va atteindre son paroxysme fin juillet pour le 54e Tour Auto de La Réunion. L'épreuve reine va se dérouler sur trois jours mais sera celle aussi où les concurrents pourront marquer le plus grand nombre de points sur une course. De nombreux pilotes espèrent tirer leur épingle du jeu et pour certains, effacer leur mauvaise fortune du début de saison.



Course mythique aux tracés iconiques



La spéciale des "3 Bancs" revient avec le soutien de Radio Est Réunion. Le parcours qui voit les bolides grimper les rampes de la Montagne est l'un des plus impressionnants à La Réunion. C'est donc Saint-Denis qui ouvrira le bal, à la demande de la maire qui voulait voir le Tour Auto revenir sur le chef-lieu, assure Muriel Rajoël, présidente de l'ASA Réunion.



Viendront ensuite les spéciales de La Montagne et de Vue Belle. Les bolides ne parcourront qu'une fois les tracés dionysiens vendredi avant de se rendre dans le Sud pour quatre spéciales dont Les Radiers, la Crête, les Lianes.



Le reste du rallye va se courir dans l'Ouest avec les spéciales des Colimaçons et enfin une double boucle Montée Panon et Maison Blanche prévue dimanche. Le podium se situera au niveau du parking du Stade de la Redoute.





Une invitée de marque



Michèle Mouton sera présente pour le Tour Auto de La Réunion. Il s'agit de la première femme pilote à s'être imposée au championnat du monde des rallyes. Elle est maintenant en charge de la coordination de la sécurité sur le circuit professionnel de la WRC. Elle viendra d'ailleurs sur l'île entre deux étapes du calendrier officiel (Estonie et Finlande).



"C'est un plus pour La Réunion parce que c'est une femme mondialement connue et elle est responsable à la FIA (Fédération internationale de l'automobile). L'ASA Réunion pourra apprendre avec elle", déclare Muriel Rajoël, présidente de l'ASA Réunion.





La sécurité est primordiale



Mamisoa Rajoël, vice-président de l'ASA Réunion, a tenu à rappeler les règles de sécurité aux spectateurs et indique que l'organisation annulera les spéciales si les passionnés ne suivent pas les consignes ou s'installent dans des lieux dangereux : "La priorité est la sécurité, on a mis beaucoup de moyens. On espère que les spectateurs suivront les règles et que le rallye se déroulera normalement."





Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur