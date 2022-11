Toulouse : Une femme de 96 ans violée à son domicile

Ce samedi 19 novembre, à Toulouse, une femme de 96 ans a été violée chez elle en tout début de matinée. Son infirmière est tombée sur le suspect à son arrivée au domicile de la patiente. La soignante l'a mis en fuite et a prévenu les forces de l’ordre. L’homme a été interpellé quelques instants plus tard et a été placé en garde à vue.



La nonagénaire affirme avoir été violée et a été conduite à l’hôpital de Rangueil pour y subir des examens. Les médecins confirment des traces de violences.



La femme de 96 ans aurait ouvert la porte au suspect qui aurait sonné à différentes portes vers 7 heures du matin ce samedi. C'est une vingtaine de minutes plus tard que l'infirmière est arrivée sur les lieux. L'homme est allé se cacher pendant que la nonagénaire a répondu à la soignante. Elle a appelé à l'aide et c'est alors que le trentenaire s'est enfui, relate La Dépêche.