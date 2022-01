A la Une .. Toulouse : Un cannibale évadé de prison agresse une femme de 73 ans

Un homme de 34 ans échappé d'un hôpital psychiatrique a agressé une septuagénaire à Toulouse ce mercredi. La victime a pu être sauvée grâce à l'intervention d'un riverain. Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 22 Janvier 2022 à 14:00

Une femme de 73 ans qui promenait son chien ce mercredi soir à Toulouse a été violemment agressée vers 22h à coups de bâton en plein centre-ville. L'homme a rapidement été maîtrisé par des témoins.



Une fois conduit au commissariat, les policiers ont eu la surprise de découvrir qu'il s'agissait de Jérémy Rimbaud, un ancien militaire de 34 ans souffrant de schizophrénie grave due à un stress post-traumatique suite à sa participation à des combats en Afghanistan, et surnommé le "cannibale des Pyrénées" après avoir tué un homme de 90 ans en novembre 2013 et mangé son cœur et sa langue.



Ils le recherchaient depuis plusieurs heures après qu'il se soit échappé d'un hôpital psychiatrique où il était interné.



La septuagénaire a été sauvée grâce à l'intervention d'un jeune riverain qui a entendu ses cris et a réussi à maîtriser l'agresseur, aidé par des passants, jusqu'à ce qu'un équipage de la BAC n'intervienne.



