Toulouse : L'enfant enlevé par son père a été retrouvé

Le nourrisson enlevé par son père a été retrouvé samedi soir dans l’Aude. C’est un gendarme en repos qui a donné l’alerte suite au signalement diffusé par le parquet de Toulouse, indique la presse nationale.Le père et son frère ont été interpellés tandis que l’enfant a été conduit en urgence à l’hôpital des enfants de Purpan à Toulouse où il était soigné. L’enfant a retrouvé sa mère sain et sauf. Ses jours ne sont plus en danger.Le père et son frère ont été placés en garde à vue.