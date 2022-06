A la Une . Toulouse : Disparition inquiétante d'Emile Jacky Bègue

La police nationale de la Haute Garonne diffuse, sur sa page Facebook, un avis de disparition inquiétante d'Emile jacky Bègue, un Réunionnais vivant en métropole. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 10:44

Emile Jacky Bègue a disparu de son domicile de Toulouse depuis le 18 juin dernier. Il n'a ni téléphone, ni de moyen de paiement ,ni document d'identité.



Il est âgé de 53 ans, a les cheveux courts gris, les yeux bleus-gris et mesure 1m90. Il est de corpulence normale.



Il est vêtu d'un short noir Adidas avec trois bandes blanches, un tee-shirt noir, des baskets noires et un sac à dos noir de marque Puma.



Si vous avez des informations, contactez les enquêteurs de l'unité départementale de protection de la famille de Toulouse au 07 87 70 33 15 ou 05 61 12 76 83 ou le 05 61 12 77 77.



