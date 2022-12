Toulon : Un octogénaire débarque aux urgences avec un obus de la Première Guerre mondiale coincé dans l’anus

Fait insolite à l’hôpital de Toulon ce week-end. Un homme de 88 ans s’est présenté à l’hôpital, un obus de la Première Guerre mondiale dans l’anus, a rapporté le site en ligne 20minutes.fr.



Selon une information de Var-Matin, l’hôpital de Toulon a été partiellement évacué durant le week-end, le temps d’une intervention médicale sur l’octogénaire. La prise en charge de ce patient a nécessité l’intervention de démineurs, qui ont écarté tout risque d’explosion.



Une partie de l’établissement a ainsi été transférée vers le hall principal, et certains services confinés avec l’aide de la sécurité et des pompiers sur place. Les nouveaux patients ont par ailleurs été détournés vers d’autres hôpitaux, le temps de l’intervention. L’obus a été retiré et le patient est en bonne santé.