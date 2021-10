A la Une . Toulon : Il lui donne 59 coups de couteau, mais elle doit quand même payer son loyer

Une Toulonnaise, qui a échappé de peu à un féminicide de son ex-compagnon, se retrouve sommée de payer son loyer depuis le début de l'incarcération de ce dernier. La facture s’élève à 32.000€. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 10:40

Une Toulonnaise de 44 ans se voit réclamer les impayés de loyer de son ex-compagnon qui a tenté de la tuer sauvagement. Une facture qui s’élève à 32.000€.



La mère de famille, victime de violences conjugales, a quitté son compagnon en mars 2018. Elle envoie à ce moment précis une lettre avec accusé de réception à son bailleur social pour prévenir qu’elle se désolidarise du bail.



Il tente de la tuer devant leur fils



En décembre de la même année, l’ex-compagnon se rend devant l’école où est scolarisé leur fils et la poignarde à 59 reprises. Le pronostic vital de la victime est engagé et elle s’en sort par miracle.



Interpellé puis placé en détention provisoire, l’homme a été condamné en septembre dernier à 25 ans de prison. Condamnation dont il a fait appel.



La facture réclamée à la victime



Incarcéré depuis décembre 2018, l’agresseur n’a jamais résilié son bail. Le bailleur HLM s’est alors retourné vers la victime pour recevoir les 32.000€ d’impayés. Elle est sous la menace des huissiers qui veulent saisir ses biens.



La victime a donc engagé des avocats pour ne pas payer la note. Elle ne cache pas que cette situation est difficile à vivre et se considère comme victime une seconde fois.



