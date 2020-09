Toujours sans nouvelles de Richelin Zitte

La famille de Richelin Zitte est toujours dans l’inquiétude. L’homme de 66 ans n’a plus donné signe de vie depuis le 2 septembre. Vers 16h, il a quitté son domicile de la Saline les Hauts et n’a plus été revu depuis.



De type cafre, il mesure 1m65 et était vêtu d’une chemise et d’un chapeau. La gendarmerie de La Réunion lance un appel à témoin pour tenter de le retrouver.