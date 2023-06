A la Une . Toujours sans nouvelles de Jérôme Bigot

Le Tamponnais n'a plus donné signe de vie depuis hier matin. Traileur confirmé, il semble être parti courir près de son lieu de travail, mais le dernier bornage de son téléphone s'est fait à Saint-Joseph. Une battue a eu lieu dans la journée, mais aucune nouvelle pour le moment. Par GD - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 17:48

Où se trouve Jérôme Bigot ? Sa cousine a signalé sa disparition depuis mardi 13 juin. Dans un premier temps, ses proches pensaient qu'il était parti courir au parcours de santé du Tampon à proximité de son lieu de travail à l'ADAPEI, où il officie en tant qu'aide médico-psychologique pour les enfants autistes.



Par la suite, ses proches ont appris que son téléphone avait été géolocalisé pour la dernière fois hier à Saint-Joseph, près du domicile de ses parents, actuellement en métropole. Un voisin confirme également l'avoir vu.



Depuis, plus aucune nouvelle du père de famille de 38 ans.



Une battue a été organisée ce mercredi à Vincendo, mais aucune nouvelle de Jérôme pour le moment.



Jérôme mesure plus d’1m83 et pèse environ 90 kilos. Il conduit une Clio 4 grise immatriculée DH541SL.