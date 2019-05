Faits-divers Toujours plus de drogue saisie à La Réunion Ce lundi 6 mai, un Parisien âgé de 30 ans a été condamné à 5 ans de prison et à verser 99.000 euros d'amende par le tribunal de Champ fleuri. Une nouvelle condamnation alors que les cas de trafic de drogue dure à Gillot se multiplient depuis quelques mois. Focus sur ces arrestations réalisées par les douaniers :

Alors que les services des douanes ont effectué une saisie record de 666g de cocaïne pure à 80% le week-end dernier, l'année dernière avait déjà été marquée par de nombreuses saisies de stupéfiants. Les agents des douanes, toujours plus vigilants, font montre de rigueur et de justesse afin de déjouer les techniques de camouflage de plus en plus perfectionnées des trafiquants.



En 2018, ce sont 3,3 kg de cocaïne qui ont été saisis par les agents du service des douanes de La Réunion. Une quantité trois fois supérieure à celle de 2017 où la quantité saisie avait été de 1,4 kg. Cette saisie de 666g de vendredi dernier confirme un nette augmentation du trafic de drogue à La Réunion et dans l'océan Indien.



Pour le cannabis, ce sont 140 kg qui ont fait l'objet de saisies, ce qui représente également une augmentation régulière du trafic vers La Réunion. En 2017, ce trafic représentait 20 kg puis 40 kg l'année d'après, en 2018.



L'ecstasy connaît aussi une multiplication par 3 de son trafic avec 30.000 cachets saisis en 2018. A titre de comparaison, 10.000 cachets avaient été saisis en 2017.



Enfin la drogue de synthèse n'est pas non plus en reste avec une fois et demie plus de quantité saisie. Pour l'année 2018, 2,2 kg de cachets ont été interceptés par les services des douanes, confirmant ainsi la tendance à la plus grande diversification des produits mais aussi à leur plus grande dangerosité. La quantité de cachets importés illégalement pour l'année 2017 était de 1,4 kg.



Regis Labrousse





