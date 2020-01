A la Une .. Toujours plus chaud que la normale, l'orage peut gronder cet après-midi

Prévisions pour le mercredi 15 Janvier

Chaud, plus chaud que la normale notamment dans le Nord et l'Ouest.

Des averses cet après-midi dans les hauts qui peuvent atteindre le littoral Ouest et Sud-Ouest. L'orage peut gronder.



➡️ En début de matinée les averses de la fin de la nuit on cessé sur l'Est et le soleil s'affiche fièrement sur toute l'île.

Les thermomètres s'affolent et Météo France relève déjà près de 29° sous abri à 7h à la Saline et 28° à Gillot.

Les 30° seront largement dépassés sur le littoral Ouest-Sud-Ouest et Nord-Nord-Est

.

En cours de matinée le blanc et le gris prennent d'assaut les pentes et l'intérieur.

Quelques averses sont déjà possibles en milieu de journée.



➡️ L'après-midi les averses estivales sont plus probables sur les hauteurs du Sud-Ouest et et de l'Ouest ainsi que vers le Tampon et les Plaines. Elles peuvent localement être d'intensité modérée à soutenue. L'orage peut gronder. Ces conditions gagnent les pentes du Sud-Ouest et de l'Ouest proches du littoral et peuvent atteindre la côte localement.



Le soleil offre une résistance têtue sur le Nord et le Nord-Est.



🎏 Le vent orienté à l'Est se manifeste sur le littoral Nord et dans la région de Saint Philippe. Il s'offre quelques accélérations bienvenues autour de 50km/h.

Les Plaines et les sommets sont aussi aérés.



🌊 La mer est belle sur les côtes Ouest et agitée de Saint Pierre à Saint André par une petite houle résiduelle.



🌡️ Les températures maximales sont souvent supérieures aux normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h50 le 16 -- Coucher du soleil : 19h03 le 15



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 32 Le Port 31/32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 34 Tan Rouge 28 Colimaçons 27 Les Makes 27/28 Saint-Louis 32/33 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 31 Saint Benoit 31 Saint André 32 Volcan 21 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 27/28 Salazie 27

Averses de la fin de la nuit dans les stations de METEO FRANCE: après les orages observés au large des côtes Sud et Est cette nuit de petites averses ont mouillé en fin de nuit entre Sainte Rose et Saint André.

Analyse de la situation de surface: flux faible à modéré instable sur la Réunion. On note de l'activité sur le Nord de la région dans la ZCIT(zone de convergence). Sous surveillance.



Prévisions pour la nuit du 15 au 16 Janvier

Quelques averses passagères peuvent mouiller entre Saint Joseph et Saint André voire Sainte Marie et les pentes adjacentes.

Le volcan est aussi exposé.

Un risque orageux existe au large des côtes probablement celles du Sud et de l'Est.





🎏 Le vent reste sensible sur le littoral Nord et vers Saint Philippe. Quelques accélérations sont aussi probables au volcan et vers le Maïdo.



🌊 La mer est peu agitée à agitée sur le Sud-Est et l'Est.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 22 et 26° sur le littoral du Sud-Est au Port. Elles sont douces dans les hauts.







