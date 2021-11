A la Une . Toujours pas de gagnant au jackpot Loto, un nouveau record de gains sera atteint ce samedi

H-I-S-T-O-R-I-Q-U-E ! L'année 2021 n'en finit plus d'aligner les records pour les joueurs de loteries en France. Avec deux plafonds atteints à Euromillions en février et en octobre, c'est au tour du Loto de s'offrir son deuxième jackpot historique après 25 tirages de suite sans grand gagnant. Ce samedi 27 novembre 2021, la cagnotte affichera 27 millions d'euros, du jamais vu depuis la création du Loto en 1976.





Le prochain tirage Loto atteindra ainsi la barre de 27 millions d’euros ce samedi 27 novembre. Ce sera la première fois qu’un pactole Loto sera aussi important. Le site



La plus longue série de tirage sans gagnant de l’histoire du jeu



25 : c’est le nombre de tirages consécutifs sans gagnant depuis le dernier jackpot remporté. Au soir du 27 septembre 2021, un habitant de Thionville avait remporté 2 millions d’euros. Depuis plus de 8 semaines maintenant, le jackpot initialement mis en jeu à 2 millions d’euros court toujours. C’est la plus longue série de tirages sans gagnant de l’histoire du jeu.



34 : c’est le nombre maximum de remises en jeu possible du jackpot au Loto selon le règlement Loto (article 8.3.3.1). Si, en pratique, cela n’est jamais arrivé, un peu de projection pourrait emmener la cagnotte Loto actuelle jusqu’à 36 millions d’euros au tirage du mercredi 15 décembre 2021 avant d’être forcément partagée en cas d’une nouvelle absence de gagnant.



10 : c’est le nombre d’années qui s’est déroulé avant que l’ancien record Loto de Sarcelles pour 24 millions d’euros ne soit détrôné par un joueur en ligne au soir du 11 septembre 2021. Actuellement, il n’aura fallu attendre que 2 mois pour que ce record fraîchement établi soit déjà dépassé !



