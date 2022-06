A la Une .. Toujours pas d’inscription possible en centre de vacances, Jean-Marie Virapoullé demande des explications

L’opposant de la mairie de Saint-André demande à Joé Bédier d’expliquer pourquoi il n’est toujours pas possible pour les habitants d’inscrire leurs enfants dans les accueils de loisirs pour les vacances. Par GD - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 15:21

La lettre de Jean-Marie Virapoullé:



Monsieur le maire,



Plusieurs parents m’ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de l’organisation des Accueils de Loisirs pour les vacances de juillet/août.



En effet, nous sommes à 15 jours du début des vacances scolaires et il est impossible d’avoir des informations sur l’organisation de ces accueils.



Ce dispositif représente un mode de garde indispensable pour bon nombre de parents et il permet également à nos petits Saint-Andréens de profiter d’activités pendant la période vacances scolaire.



Aussi je vous saurai gré de nous apporter des informations sur l’ouverture ou non des accueils, des procédures d’inscriptions et également des explications sur les raisons de ce retard.



Dans l’attente, d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur Le Maire, mes sincères salutations



VIRAPOULLE Jean Marie