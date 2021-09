La grande Une Toujours moins de la moitié des Réunionnais vaccinés

Depuis le début de la campagne de vaccination, 459 063 Réunionnais ont reçu au moins une injection, et 403.309 Réunionnais disposent d'un schéma vaccinal complet, soit 57% de la population éligible (ou 47% de la population totale). La couverture vaccinale progresse très lentement, dans toutes les classes d'âges et demeure insuffisante puisque près de 35% de la population éligible n'est toujours pas entré dans le processus de vaccination.

La vaccination est le seul moyen disponible pour se prémunir le plus possible d'une infection à la Covid-19 tout en se protégeant contre les formes graves de la maladie.



Aussi, l'ARS continue à inciter vivement l'ensemble des Réunionnais et surtout les publics susceptibles de développer des formes les plus sévères de se faire vacciner au plus vite à présent.



Compte tenu des risques avérés aujourd'hui de la Covid-19, pour elles-mêmes, comme pour les bébés à naître, la vaccination des femmes enceintes, dès le début de la grossesse, est le moyen de protection majeur possible.



L'ARS rappelle également à l'ensemble des professionnels soumis à l'obligation vaccinale l'échéance du 15 septembre, date à laquelle ils devront justifier à minima d'une première injection, leur schéma vaccinal devant être complet au 15 octobre au plus tard. L'ARS procèdera aux contrôles indispensables pour garantir le respect de cette obligation vaccinale et de ses effets sur les conditions de poursuite d'exercice professionnel. Il est bien rappelé à l'ensemble des professionnels, que l'obligation de schéma vaccinal complet s'applique à partir du 15 octobre, sans limite de durée.



Les opérations de proximité se poursuivent à La Plaine des Cafres, Saint-Leu, Saint-Louis et Saint-Benoît, en lien avec la Croix Rouge, les communes et les centres commerciaux.





Les chiffres de la vaccination au 6 septembre 2021 :

- 930 379 doses de vaccin ont été administrées

- 459 063 Réunionnais ont pu bénéficier d'au moins une injection



Soit 65,4% de la population éligible de La Réunion (53,6% de la population totale) à

- être entrée dans le processus de vaccination



Dont 403 309 Réunionnais disposent d'un schéma vaccinal complet (deux injections Pfizer ou une injection au Janssen)

- Soit 57,4% de la population éligible (47,1% de la population totale)







Pass sanitaire et obligation vaccinale: modalités d'application



Le pass sanitaire



Le pass sanitaire est mis en place pour que chacun puisse justifier de sa vaccination, de sa guérison de la Covid-19 ou de son résultat négatif à un test. Il s'applique à La Réunion comme sur le territoire national depuis le 21 juillet et concerne les salles de spectacles, cinémas, musées, expositions ou encore tout évènement culturel, sportif, ludique ou festif.



Il s'appliquera également aux mineurs de plus de douze ans à partir du 30 septembre 2021.



L'obligation vaccinale contre la Covid-19



Inspirée par des obligations préexistantes de vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite ... ), cette obligation est applicable à toutes les personnes travaillent au contact des personnes fragiles sans limitation dans le temps, à savoir:

• personnes exerçant dans les établissements et services de santé,

• personnes exerçant dans les établissements sociaux et médico-sociaux,

• personnes exerçant en logement collectifs pour personnes âgées ou personnes handicapées

• les aides à domicile

• les personnels des entreprises de transport sanitaire (y compris taxis conventionnés)

• les étudiants en santé

• les SOIS-Pompiers (professionnels et volontaires)

• les personnels des services de santé au travail



Rappel des étapes de l'application de l'obligation vaccinale

• Depuis le 9 août et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus

Les agents et personnes concernés doivent, à défaut d'être vaccinés, présenter à minima un justificatif de résultat négatif d'un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures.

• Du 15 septembre au 15 octobre 2021 inclus

Une tolérance est appliquée pour les agents et personnes ayant un schéma vaccinal partiel (au moins une dose pour un schéma vaccinal à plusieurs doses), et qui peuvent présenter un justificatif de résultat négatif d'un examen de dépistage virologique de moins de 72 heures.

• A compter du 16 octobre 2021

Tous doivent présenter le justificatif d'un schéma vaccinal complet.



A défaut de respecter les obligations prévues à ces différentes étapes, les professionnels de santé ne peuvent plus, de par la loi, exercer leurs activités de soin.



Les professionnels de santé libéraux de La Réunion qui ne disposaient pas d'une vaccination complète au 8 août 2021 ont été sensibilisés, par courrier de l'ARS, à la nécessité de se mettre en conformité avec leur obligation vaccinale dans les délais légaux.



Au-delà du 15 septembre, puis du 15 octobre, les personnels qui ne se seront pas conformés aux obligations du schéma vaccinal partiel, puis complet, s'exposent à une suspension règlementaire et immédiate de toute activité, assortie de la suspension de toute rémunération par l'employeur (pour les personnels salariés de statut public ou privé) ou par l'Assurance Maladie (pour les professionnels de santé libéraux).



L'ARS procèdera systématiquement aux contrôles nécessaires, tant sur pièce justificative, que par visite sur site, pour garantir le respect de la loi et de ses effets.



Il est bien rappelé à l'ensemble des professionnels, que l'obligation de schéma vaccinal complet s'applique à partir du 15 octobre, sans limite de durée. Parce que la durée de l'obligation vaccinale est indépendante de la durée prévue de l'application du pass sanitaire.



La vaccination chez la femme enceinte et allaitante



La vaccination contre la Covid-19 est possible chez la femme enceinte dès le début de grossesse. Une population exposée aux risques de formes graves de la maladie



Une analyse combinant les résultats de 192 études cliniques a été publiée dans le British Medical Journal en février 2021, représentant un peu plus de 67000 femmes enceintes ou ayant récemment accouché.



Elle montre que des femmes enceintes infectées par la Covid-19 (en comparaison à des femmes enceintes non infectées) ont:

• 2,9 fois plus de risque de décès

• 2,6 fois plus de risque d'avoir besoin d'une ventilation assistée

0 18,5 fois plus de risque d'être admises en réanimation

0 1,5 fois plus de risque de naissance prématurée

• 4,9 fois plus de risque de voir leur enfant admis en réanimation néonatale à l'accouchement



La grossesse constitue donc un facteur de risque de développer des formes graves de la maladie.



De ce fait, l'ARS rappelle aux femmes enceintes l'importance de se faire vacciner, de préférence avant la fin du 2ème trimestre, pour éviter les complications d'une infection par la Covid-19 au cours du 3ème trimestre.



La vaccination est tout particulièrement recommandée pour:

• les femmes enceintes de plus de 35 ans,

• les femmes enceintes présentant des comorbidités comme l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires,

• les femmes enceintes susceptibles d'être en contact avec des personnes infectées du fait de leur activité professionnelle.



Effets indésirables et pharmacovigilance

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a publié récemment une enquête de pharmacovigilance sur les effets indésirables des vaccins Covid-19 chez les femmes enceintes et allaitantes.



A ce jour, aucun risque spécifique lié à la vaccination chez la femme enceinte et allaitante, pour la femme elle-même comme pour le bébé à naître, n'est mis en évidence par ces études.



Ces événements continueront de faire l'objet d'une surveillance spécifique. Planning des prochaines opérations de vaccination de proximité



Des opérations éphémères au plus près des Réunionnais



Les prochains centres éphémères seront mis en place:

• A la Plaine des Cafres

Les 13 et 14 septembre, à la Salle des fêtes du 23ème km

• A Saint-Leu

Les 16 et 17 septembre, à la Maison de quartier du Plate

Prenez RDV au 02 62 724 720 ou sur www.sante.fr

Le VACCINOBUS poursuit son tour de l'île

Les prochains arrêts sont prévus :

• A Saint-Louis

Le 14 septembre, en face du Tchedo

• A Saint-Benoît

Les 15 et 16 septembre, place de la Mairie

Les 17 et 18 septembre, au centre commercial Carrefour

Les opérations Vaccinobus permettent un accès plus simple à la vaccination,

sans rendez-vous, et une rapidité de prise en charge.

Je suis soignant, je dis oui à la vaccination !

Les soignants ont eu la chance de pouvoir se faire vacciner rapidement.

Ce qui leur a permis jusqu'à présent de protéger et soigner plus

sereinement leurs patients, d'exercer leur métier avec une meilleure

protection et de se protéger tout en protégeant leurs famille.

Ils ont décidé de prendre la parole pour sensibiliser les Réunionnais sur la nécessité de se faire

vacciner sans attendre. Ainsi, les URPS Réunion-Mayotte, avec le soutien de l'ARS La Réunion, ont

lancé une campagne de communication le 7 septembre.

Par le biais de cette campagne, ils souhaitent mettre en avant les bénéfices de la vaccination qui

permettra à l'avenir à chacun de reprendre ses activités en toute liberté.

La campagne réunit de nombreux professionnels de santé (médecins libéraux, infirmiers,

pharmaciens, sages-femmes, orthophonistes, orthoptistes et podologues).