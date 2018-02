Toujours des averses mais moins fortes que ces derniers jours

Le début de journée est clément sur le département avec une masse d'air moins instable, d'après Météo France.



Selon un schéma plus classique de saison, les nuages gagnent les pentes et l'intérieur de l'île, quelques éclaircies arrivent tout de même à résister dans les cirques.



L'après-midi, l'ennuagement atteint également les côtes Nord et Nord-Ouest.



"Quelques averses sont attendues ici ou là, moins fortes par rapport à ces dernier jours. Le littoral conserve des éclaircies majoritaires".



Le vent de secteur Sud-Est se renforce au cours de la journée. Des rafales de 40 à 45 km/h sont attendues le long des plages de l'Ouest et vers Sainte-Rose l'après-midi. Il reste faible sur le nord.



La mer est peu agitée à agitée au déferlement d'une petite houle de Sud-Ouest pour le littoral Ouest, et d'une houle d'alizé pour la façade Est. Mer croisée pour le sud sauvage.