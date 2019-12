Toujours chaud mais avec de bons grains probables dans les hauts cet après-midi

➡️e soleil matinal s'affirme mais il cohabite avec des bancs de nuages élevés plus nombreux dans le Sud.Les thermomètres affichent promptement des valeurs élevées après 7heures.Dans le courant de la matinée des nuages bourgeonnent sur les pentes. Ils sont capables de lâcher déjà des averses à la mi-journée dans les hauts du Nord-Est et de l'Est.➡️le gris est menaçant dans l'intérieur avec des averses localement soutenues possibles vers Takamaka, les plaines, les hauts de Sainte Rose et la région du volcan.Les averses s'étendent aux hauteurs du Nord et celles du Sud et du Sud-Ouest.est faible en général. Des rafales sous les averses sont possibles.🌊 La mer est peu agitée mais passagèrement agitée en cas d'averse soutenue.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h32 le 12 --18h51 le 11🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :