Société "Toujours beaucoup et de plus en plus de dépôts liés à l'automobile"

29 photos de dépôts sauvages ont été capturées cette semaine aux quatre coins de l'île Par NP - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 17:37





"Toujours beaucoup et de plus en plus de dépôts liés à l'automobile comme la mode de découper et de laisser aux encombrants et les maires ne font rien !", déplore Jacques Aulet, à l'initiative du compte-rendu hebdomadaire.

-Ferraille sur le parking de Kelonia



-Une batterie sur le terrain de boules



-4 pneus, des habits, etc... Au milieu d'un parking



-Bricoleur du dimanche qui répare leur voiture ! pas de soucis mais qu'il laisse leurs déchets sur les espaces verts et de surcroit sous les fenêtres des gens le gros souci. À quand les camera de surveillance pour verbaliser ces cochons là ? Mr le maire.



-Sitôt nettoyé, sitôt pourri....Que fait la mairie...?

