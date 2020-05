Toujours aucune nouvelle de Patrice Farlae

Déjà 11 jours d’inquiétudes pour la famille de Patrice Farlae. Le Ste-marien a disparu depuis le 22 avril dernier. Sa famille lance donc un nouvel appel pour tenter de retrouver sa trace :



Bonjour à tous,



Nous sommes très inquiets, car toujours à la recherche de Patrice Farlaé, père de famille et grand-père, 45 ans retraité militaire mesure 1m85 pour environ 95 kg, il a une calvitie, est barbu et pour signe distinctif un tatouage de dragon sur l'épaule droite. Il porterait tee-shirt, bermuda, ciré noir, chapeau et serait en possession d'1ou 2 sacs.



Il pourrait avoir à son cou un cordon orange fluo avec une clef et un bracelet en cuir noir. La dernière fois qu'il aurait été aperçu, il se dirigeait vers la forêt de Beaumont ( Piton des Fougères). Nous sommes d'autant plus inquiets, car il souffre de diabète nécessitant son traitement d'insuline.



La famille est déjà sur place, les gendarmes, mais également ses Frères d'Armes de l'association réunionnaise des Blessés des Armées, tous sont mobilisés. Nous postons des avis de recherches tous les jours sur les réseaux sociaux, diffusons les annonces en direct sur l'antenne Freedom (radio locale) et d'autres médias en ligne, mais nous avons encore besoin d’aide.



Nous remercions d'ailleurs toutes les personnes qui relaient l'information ainsi que toutes celles mobilisées.



Merci de partager l'avis de recherche au maximum afin d'atteindre le plus de monde possible, car la moindre information sera utile et urgente, en contactant la gendarmerie de Ste-Marie au 02.62.53.40.0.

Merci de votre attention et de votre collaboration.