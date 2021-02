Touche pas à la chirurgie infantile au CHU Sud

Le répit a été de courte durée. J’apprends cette nouvelle attaque inacceptable de la direction du CHU contre l’hôpital de St Pierre et son service de chirurgie infantile.



Suite au départ d’un professeur, c’est un autre médecin qui a postulé pour le poste. Candidature actée par le chef de pôle le 30 décembre 2020. Mais le 16 février dernier, la direction a fait savoir qu’elle supprime finalement le poste sans plus d’explications.



Résultat : il ne reste plus qu’un seul praticien hospitalier sur place pour assurer la continuité des soins, les gardes, les consultations, les blocs.



Une décision incompréhensible que je dénonce même si je peux me réjouir d’une augmentation de lit dans le lit au CHU Nord.

Mais l’un ne peut pas se faire au détriment de l’autre. Je suis député de la Réunion et nous devons rester tous solidaires et ne pas tomber dans le piège de la division.



Encore plus quand il s’agit de la santé et dans le cas précis de la santé des enfants. D’autant que l’activité pédiatrique au CHU Sud est 40% plus importante que celle pratiquée dans le Nord.



Le bien-être des enfants et des familles, qui devront venir sur St Denis pour des consultations ou des hospitalisations, a-t-il été pris en compte quand on connait les problèmes de circulation, entre autres ?



Je suis opposé à cette décision et je demande à la direction du CHU de l’annuler.



Le CHU Sud ne doit pas être considéré comme un dispensaire mais bien comme un Centre Hospitalier Universitaire digne de ce nom.