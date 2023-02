Communiqué Touch’ pa nout statut !

Le président de la République a confirmé, s’agissant de la Corse, le peu d’inconvénients qu’il voyait à une évolution institutionnelle. Ce manque de vigilance renvoie à la situation des DOM puisque Emmanuel Macron avait, là aussi, fait part de son absence d’opposition à une évolution statutaire. Et la gauche NUPES locale socialiste et communiste, par la voix d’Huguette Bello, s’est empressée d‘appeler elle aussi à une évolution du statut des DOM à travers l’appel de Fort-de-France. Par . - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 07:01

Ni le chef de l’État, ni la présidente de Région, ne sont au diapason des Réunionnais qui ne veulent absolument pas d’un changement de statut qui ne résoudra en rien les grands problèmes de la société réunionnaise.



Plus que jamais, les Réunionnais doivent veiller à contrecarrer les projets scélérats des adversaires de La Réunion Département Français.