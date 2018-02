Touch Pa Nout Roche : Nout Ker de vie Latanier, détruit pa nout Bellevue

L’actualité récente nous montre qu’une autorité préfectorale ne peut être juge et partie et que la France se met en conformité avec le droit européen.



La justice française a rappelé qu’il ne peut y avoir de collusion entre une autorité compétente pour autoriser des projets majeurs impactant l’environnement et la nécessaire indépendance de l’autorité environnementale. Le conseil d’état dans son arrêté du 6 décembre 2017 a rappelé ce principe qui entraine de facto le report de l’enquête publique sur Belle Vue, et remet en cause le PIG décidé par le préfet pour Bois Blanc.



Nous pouvons nous réjouir de ces faits.



Cependant, la vigilance s’impose et l’inquiétude reste au rendez-vous. Les multinationales ne vont certainement pas renoncer. Les digues représentent un pactole de 800 millions d’Euros (0,8 MILLIARD d’Euros !!!).



Aux Lataniers, elles ont répondu à l’appel d’offres pour une concession de travaux de la mairie de la Possession. La commune doit choisir son concessionnaire lors d’un prochain conseil municipal.



Pour Belle vue, l’enquête publique est seulement reportée et non annulée.



Pour Bois Blanc, la Région et les multinationales envisagent de déposer un troisième dossier, pour une troisième enquête publique !! Didier Robert, président de la Région affirme dans une conférence de presse du 31 janvier que la carrière ouvrira au premier semestre 2019.



Nous, collectif ainsi que tous ceux qui nous accordent leur voix et leur confiance, nous restons déterminés à lutter contre l’ouverture de ces carrières de roches massives dont les nuisances ne sont plus à démontrer aussi bien en terme de santé, que de paysage, de faune et de flore, de circulation, de risque, de dégradation de notre environnement proche ….



Les collectifs se rapprochent, pour unir leurs forces, leurs moyens humains et juridiques et ne laisseront rien passer en cette année 2018.