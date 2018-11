Totale réussite pour le Dipavali du Vivre Ensemble

Cette année encore, la ville de Saint-Paul proposait aux Réunionnais et aux touristes un spectacle grandiose pour le Dipavali du vivre ensemble.De la parade multiculturelle jusqu’aux feux d’artifice, plus de 4 000 personnes profitaient de la fête de la lumière sur le front de mer de Saint-Paul. Retour en images sur l’évènement. Revivez la manifestation comme si vous y étiez.Visionnez également les directs Facebook réalisés depuis la place du Débarcadère. L’occasion de revoir les spectacles de danse, de musique et le défilé. Regardez !