Total suspend sa remise de 10 centimes à La Réunion

Compte tenu de la situation locale, TotalEnergies Marketing La Réunion est contrainte de suspendre son opération de solidarité de remise de 10cts par litre à destination des ménages les plus modestes. TotalEnergies Marketing La Réunion a informé les autorités locales de sa décision.



Nous regrettons cette situation à La Réunion. L’opération de solidarité se poursuit sur le reste du territoire français.



TotalEnergies rappelle qu’il ne s’agissait pas d’une offre commerciale mais bien d’une démarche de solidarité, exceptionnelle et ponctuelle (3 mois) déployée sur l’ensemble du territoire français. Elle s’adresse aux ménages les plus modestes dans un contexte de hausse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux.



Aussi, il ne s’agissait en aucun de cas de remettre en question le dispositif des tarifs structurés, qui s’applique d’ailleurs dans d’autres territoires où La Compagnie est présente. Nous sommes naturellement respectueux de l’ensemble de nos parties prenantes et des réglementations en vigueur partout où nous opérons.