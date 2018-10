Total remet sur pied le Challenge Startupper de l'Année

Avis aux néo-créateurs d'entreprises. Trois ans après la dernière édition, Total Réunion renouvelle cette année le Challenge Startupper de l'Année. Un challenge qui s'adresse aux moins de 35 ans possédant une entreprise de moins de 2 ans "quel que soit le secteur d'activité" explique Elisa Coeuru, directrice générale de Total Réunion.À la clé pour chaque gagnant en plus de l'obtention du label de "Startupper de l'année": une aide financière de 5 000 euros, d'un accompagnement professionnel et d'une campagne de communication pour leur projet.Ces projets seront évalués autour de trois critères: leur caractère innovant, leur impact social et sociétés et leur faisabilité et potentiel de développement.Nouveauté cette année: la création d'un prix spécial, via le label "Coup de coeur féminin" pour soutenir les femmes entrepreneures.Les inscriptions sont ouvertes depuis le 9 octobre sur le site startupper.total.com . Les candidats intéressés ont jusqu'au 13 novembre 2018 pour remplir leur dossier de candidature.