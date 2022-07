A la Une .. Total France annonce une remise à la pompe de 20 centimes...mais La Réunion n'est pas concernée

Le groupe TotalEnergies annonce ce vendredi 22 juillet une remise à la pompe de 20 centimes par litre de carburant du 1er septembre au 31 octobre dans toutes ses stations-services, puis à 10 centimes par litre du 1er novembre au 31 décembre... Une mesure qui ne s'appliquera pas à l'île de La Réunion. Par NP - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 17:45





Une initiative saluée par le ministre des Finances Bruno Le Maire en personne. Cependant, cette mesure ne s'appliquera pas à l'île de La Réunion, nous confirme un responsable de station Total qui rappelle que les stations locales ne répondent pas à la même logique commerciale que les stations implantées en métropole.



Rappelons au passage que les prix dans notre département sont administrés par l'autorité préfectorale mais ils ne constituent que des prix "maximum", ce qui induit qu'ils pourraient très bien faire l'objet d'une baisse ponctuelle de tel ou tel réseau de distributeurs. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé il y a quelques mois avec l'initiative du réseau Total, déjà, qui avait amené une levée de boucliers du syndicat des exploitants de stations-service.



Dans l'Hexagone, du 1er septembre au 1er novembre, TotalEnergies baissera donc le prix des carburants pétroliers vendus en stations de 20 cts €/litre par rapport aux prix formés sur les cotations des marchés internationaux, puis de 10 cts €/litre du 1er novembre au 31 décembre.



"Une contribution immédiate et directe pour nos clients"



"Cet engagement de TotalEnergies vient accompagner les mesures gouvernementales de soutien direct au pouvoir d’achat des Français. Notre priorité va donc aux consommateurs car nous préférons faire une contribution immédiate et directe pour nos clients plutôt qu’une taxe indirecte qui pénaliserait nos raffineries. Nos raffineries françaises constituent en effet un outil industriel qui contribue à la sécurité énergétique du pays, emploie directement près de 5000 salariés et dans lequel nous investissons plusieurs centaines de millions d’euros pour assurer leur modernisation comme à Donges ou leur transformation comme à Grandpuits. Elles ont dû faire face à des pertes de plus de 1 milliard d’euros durant la période du Covid en 2020 et 2021 pour lesquelles TotalEnergies n’a sollicité aucun soutien d’aucune sorte de la part de l’Etat et qui sont loin d’être compensées par l’environnement favorable actuel", commente Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies. "Avec ce programme massif de réduction des prix dans nos stations, nous espérons que cet engagement dans la durée, qui sera entendu par nos clients, le sera également par la représentation nationale", indique le groupe.



Je salue la décision de TotalEnergies de baisser le prix des carburants de 20 cts €/L de septembre à novembre et de 10 cts €/L de novembre à décembre dans toutes leurs stations.

Elle s’ajoutera à la remise carburant du gouvernement.

Un choix juste et fort pour les Français. pic.twitter.com/8c4iINOiq9 — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) July 22, 2022