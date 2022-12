Communiqué "Total Académie, nou vé pa !" : Collectifs, associations et politiques réclament la fin du "partenariat privilégié"

Par N.P - Publié le Vendredi 16 Décembre 2022 à 16:48

Le communiqué :



Nous, organisations écologiques de la Réunion, syndicats et mouvements politiques, demandons à Madame Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de l'académie de La Réunion, de mettre fin au partenariat privilégié entre le Rectorat et l’entreprise Total.



Le 2 décembre 2022, tous les chefs d'établissements de La Réunion et leurs enseignants ont reçu un courrier envoyé par le secrétariat de l’inspecteur d'académie et signé par Madame la Rectrice. Ce courrier les invite à participer à la deuxième édition d’un concours international de création d'affiches sur la sécurité routière "VIA Créative" « Sur le chemin de l’école, marchons en toute sécurité », créé par... la Fondation Total Energie !



Alertés par une enseignante scandalisée par ce partenariat contre-nature, nous, associations, collectifs et syndicats qui militons pour une justice sociale et climatique avons découvert que l’Académie de La Réunion est l’unique institution de France s’être engagée dans ce projet !



Nous, citoyens réunionnais, sommes conscients de l’urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés. Pas loin de notre île, en Ouganda, le projet EACOP de Total Énergie c’est déforestation, déplacement de populations, destruction d’espaces protégés terrestres, en Afrique du Sud, c’est projets destructeurs des fonds, de la faune et de la flore marine, en Amérique du Nord, c’est promotion des gaz de schiste et exploitation des sables bitumeux, pour notre planète, c’est pollution atmosphérique, c’est destruction du vivant.



A l’exact opposé de l’Education au Développement Durable que les 24.000 enseignants de l’Académie de La Réunion dispensent auprès de 115 000 élèves chaque jour. Ce travail, un des piliers essentiels pour voir apparaître l’évolution des comportements nécessaire au ralentissement du réchauffement climatique de notre planète est mis à mal par ce copinage établi avec l’un des plus écocide fleuron de l’économie française .



Sans compter que, bien qu’interdite de publicité depuis août 2022, Total Énergie a développé bien avant cette date un lobbying puissant destiné à lui donner une image philanthrope et bienveillante via des projets respectables. Ce concours d’affiches en est un exemple type:



- choix de campagne hautement louable (à la Réunion, 40% des victimes sur les routes réunionnaises entre le 1er janvier et le 1er septembre 2022 sont des piétons, ce qui en fait l’île la plus dangereuse pour les adeptes de la marche à pied)



- concours « clé en main » proposé aux enseignants de l’Education Nationale, dont chaque document porte le logo Total Energie, publicité insidieuse et surtout illégale dans l’enceinte de l’Ecole (article L. 511-2 du code de l'éducation).



Via ces partenariats et mécénats, Total Energie (et d’autres!) use de son influence pour maintenir le plus longtemps possible un modèle économique sans avenir, bras armé d’une privatisation rampante du service public que nous, qui militons pour une justice sociale et climatique, dénonçons depuis longtemps déjà.



C’est pourquoi, nous avons demandé par un courrier en date du 14 décembre, à Mme la Rectrice de bien vouloir, courageusement, annuler et refuser tout partenariat ou mécénat avec des partenaires privés, en commençant par retirer ce concours d’affiches «ViaCréative» créé par un partenariat entre Total Energie et l’Académie de La Réunion.



Nous appelons dès à présent tous les étudiants, parents, enseignants et militants écologistes à se mobiliser le mercredi 25 janvier 2023 devant le Rectorat, si le projet VIACreative n’a pas été retiré par Mme La Rectrice d’ici à la reprise des cours après les vacances d’été.



CGTR

SAIPER

SNE CSEN

SNUIPP-FSU

SNUDI-FO

SUD Education

Karine LEBON députée de la 2ème circonscription de La Réunion

Geneviève PAYET, députée suppléante de la 7ème circonscription de la Réunion

Frédéric MAILLOT, député de 6ème circonscription de La Réunion

Jean-Eudes Dallou, référent de Place Publique Réunion

EELV Réunion

Alliance Ecologique et Sociale- Plus Jamais Ca !

La Réunion Association Citoyenne de Saint-Pierre- Réunion

Attac Réunion

Citoyen pour le Climat La Réunion

Extinction Rebellion

Greenpeace La Réunion