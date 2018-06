La grande Une Torture et actes de barbarie : Le jeune agresseur exclu du collège de la Pointe des Châteaux





Ce jeudi son agresseur, un élève de sa classe, a été traduit devant le conseil de discipline du collège. Une exclusion définitive a été prononcée à son encontre.



Pour Rémi Sanchez, un moindre mal. Le père de famille qui a porté plainte contre le mis en cause attend surtout des sanctions contre les professeurs et le collège contre qui il a également porté plainte. Des plaintes en cours d'instruction. "Torture et actes de barbarie". Rémi Sanchez nous racontait ,le 7 juin dernier, l’effroyable calvaire subi par son fils , élève de troisième SEGPA, scolarisé au collège de la Pointe des Châteaux à St-Leu. L’adolescent de 16 ans durant trois jours avait été "attaché au cou par une corde, trainé par terre comme un chien, pincé avec des tenailles sur tout le corps, forcé à s'asseoir sur des vis"… et cela durant le temps scolaire alors placé sous la surveillance de ses professeurs.Ce jeudi son agresseur, un élève de sa classe, a été traduit devant le conseil de discipline du collège. Une exclusion définitive a été prononcée à son encontre.Pour Rémi Sanchez, un moindre mal. Le père de famille qui a porté plainte contre le mis en cause attend surtout des sanctions contre les professeurs et le collège contre qui il a également porté plainte. Des plaintes en cours d'instruction. Zinfos974 Lu 4233 fois