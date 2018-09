Tortues marines : Visite de la plage réhabilitée de Cap Champagne

Dans le cadre du projet de « réhabilitation des plages de pontes des tortues marines », le CEDTM (mesures compensatoires NRL, financé par la Région Réunion) et Kélonia convient le public ainsi que les membres du réseau de bénévoles à la visite de la plage réhabilitée de Cap Champagne. Cette visite sera suivie d’une conférence qui se déroulera ce vendredi 21 septembre 2018 à 17h à l’Hôtel Le Boucan Canot.



Voici le programme détaillé :

– 17h : visite du site revégétalisé de Cap Champagne et présentation des actions réalisées depuis un an sur ce site.

– 18h : cocktail de bienvenue dans les jardins de l’hôtel Le Boucan Canot, suivi d’une conférence-bilan sur les actions entreprises et sur la continuité du projet.